05:04 Błaszczak w rocznicę wybuchu II wojny światowej: Na Ukrainie, toczy się kolejna straszna wojna

Rosja w barbarzyński sposób zabija tysiące ludzi, rujnuje miasta i wsie. Odrodziło się imperialne zło. Historia się powtarza, a część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny - mówił na Westerplatte szef resortu obrony w czasie uroczystych obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.



04:50 Sąd w Teksasie wydał nakaz zajęcia samolotu należącego do rosyjskiego koncernu Łukoil

Wart 45 mln dolarów Boeing 737-7EM ma być zajęty w związku z naruszeniem sankcji nałożonych przez amerykański Departament Handlu na Rosję. Ostatni raz Boeing 737-7EM należący do Łukoilu wleciał do USA w marcu 2019 roku. Samolot ma obecnie znajdować się w Rosji.



04:43 W Rosji rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Wostok-2022

W ćwiczeniach Wostok-2022, które będą mieć miejsce na poligonach znajdujących się na terenie Wschodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, weźmie udział ponad 50 000 żołnierzy i ponad 5 tys. sztuk sprzętu, w tym 140 samolotów, 60 okrętów, łodzi i jednostek wsparcia. Ćwiczenia potrwają do 7 września.



04:27 W ciągu ostatniej doby na obwód sumski spadło ponad 50 pocisków

Gubernator obwodu sumskiego, Dmytro Żywicki, na swoim profilu na Facebooku pisze, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali trzy miejscowości w obwodzie sumskim, na które spadło ponad 50 pocisków. Ok. 15 Rosjanie ostrzelali Białopole, z wykorzystaniem moździerzy, o 18 rosyjska artyleria ostrzelała Krasnopole. Rosyjskie pociski spadły też na Szałychyne.



04:23 Zełenski dziękuje za pomoc mieszkańcom Krymu

- W imieniu naszego wywiadu, chciałbym podziękować naszym obywatelom, którzy wspierają nas mocno na południu kraju, a zwłaszcza na Krymie. Oficerowie wywiadu są wdzięczni za dostarczone informacje i wykorzystają je do maksimum. Nie pozwólmy wrogom zapomnieć na czyim półwyspie przebywają. Tymczasowo przebywają - powiedział w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:18 Od 22 lipca do 31 sierpnia z ukraińskich portów wypłynęły 63 statki z żywnością

Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację porozumienia między Ukrainą, Rosją, ONZ i Turcją z 22 lipca podało, że do 31 sierpnia 77 statków wpłynęło do ukraińskich portów, a 63 z nich wypłynęły. Łącznie z Ukrainy, drogą morską, wyeksportowano w tym czasie 1 546 516 ton żywności. 31 sierpnia ukraińskie porty opuszczą cztery statki przewożące na pokładzie ponad 125 tys. ton żywności - "Eneida" (35 470 ton pszenicy i 8 560 ton kukurydzy), "Helga" (27 tys. ton kukurydzy) i "Daytona Dynamic" (25 850 ton kukurydzy) płyną do Turcji. Czwartym statkiem, który wypłynie w czwartek z ukraińskiego portu, będzie Massa J., który przewozi 28,5 tys. ton pszenicy. ONZ nie podaje, dokąd płynie ten statek.