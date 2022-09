Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 190 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje mieszkańcom Krymu za informacje dostarczane ukraińskiemu wywiadowi.

"Ławrow stwierdził, że Moskwa będzie podejmować wszelkie wysiłki, by chronić rosyjskojęzyczną ludność Mołdawii. My już to widzieliśmy" - napisał Nikołenko.

Reklama

"To był dokładnie ten sam fałszywy pretekst, którego Federacja Rosyjska użyła, aby usprawiedliwić swoją inwazję na Ukrainę" - dodał.

"Wyrażamy pełne wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Mołdawii" - podsumował.



Reklama

Ławrow wypowiadał się wcześniej w Moskwie na forum naddniestrzańskim, poświęconym republice w granicach Mołdawii, która jednostronnie ogłosiła swoją niepodległość i w której stacjonują - w charakterze sił pokojowych - rosyjscy żołnierze.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "Dobro rosyjskojęzycznych mieszkańców Mołdawii". Zawoalowane groźby Ławrowa Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby interesy ludności rosyjskojęzycznejw Mołdawii nie zostały w żaden sposób naruszone - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

- Teraz zarówno administracja Naddniestrza, jak i my jesteśmy za wznowieniem bezpośredniego dialogu. Administracja Naddniestrza jest na to gotowa. Wzywamy również administrację w Kiszyniowie. Jednak sądząc po oświadczeniach prezydent Mołdawii i jej administracji zespołu, nie chcą tego dialogu, kierowani instrukcjami USA i Unii Europejskiej. Wygląda na to, że mają nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana niedyplomatycznie - mówił Ławrow po czym dodał, że Rosja zrobi "wszystko, co w jej mocy, aby interesy ludności rosyjskojęzycznej w Mołdawii nie zostały w żaden sposób naruszone".

Do inwazji Rosji na Ukrainę doszło m.in. pod pretekstem ochrony rosyjskojęzycznych mieszkańców Donbasu, których prawa - według Moskwy - były przez Ukrainę naruszane.