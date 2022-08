Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 189 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przypomina, że Rosjanom nie udało się zrealizować celu, jakim było zajęcie obwodu donieckiego do końca sierpnia.

- Tylko w jednym rosyjskim ostrzale Charkowa zginęło dziś pięć osób, kolejnych 12 zostało rannych. Są również ofiary innych ostrzałów... Wieczny odpoczynek tym wszystkim, których życie zostało odebrane przez okupantów - mówił Zełenski.



- Siły Zbrojne naszego kraju, nasze służby specjalne, nasz wywiad, robią wszystko co możliwe i niemożliwe, aby każdy rosyjski żołnierz poczuł ukraińską odpowiedź za ten straszny terror, który Rosja sprowadziła na naszą ziemię - dodał ukraiński prezydent.

Czytaj więcej Atom Ukraiński ekspert o Zaporożu: to kradzież największej elektrowni atomowej w Europie Wczoraj 25 sierpnia w wyniku działań rosyjskich agresorów po raz pierwszy w historii została całkowicie odłączona od sieci energetycznej największa elektrownia atomowa Europy. Ukraińcy już pracują nad ponownym przywróceniem pracy siłowni.

- Od tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy, od Krymu po obwód charkowski, rosyjska armia nie ma i nie będzie mieć ani jednej bezpiecznej bazy, ani jednego spokojnego miejsca. Nasi obrońcy będą niszczyć wszystkie magazyny, sztaby okupantów, ich sprzęt, gdziekolwiek on się znajduje. Obok Sewastopola - to obok Sewastopola. Obok Ługańska - to obok Ługańska. To ukraińska ziemia i okupanci mogą zrobić tylko dwie rzeczy - uciec lub poddać się. Nie zostawimy im innego wyboru - oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił następnie, że obecnie działania zbrojne toczą się niemal wzdłuż całej linii frontu - na południu Ukrainy, w Donbasie i w obwodzie charkowskim.

- Dziś chciałbym specjalnie podziękować wojownikom z 56. i 110. Brygady, którzy wykazali się maksymalną wytrwałością i heroizmem w rejonie Awdijiwki. Wojownikom 53. i 93. Brygady, którzy bronią Bachmutu, bronią dzielnie, inteligentnie, heroicznie - mówił Zełenski.



Prezydent Ukrainy przypomniał, że rosyjskie dowództwo otrzymało polecenie, by zająć obwód doniecki do końca sierpnia, tymczasem "w Donbasie wciąż są ukraińskie flagi i ukraińscy bohaterowie". - Pomimo wszystkiego - pomimo całodobowego rosyjskiego ostrzału, pomimo starań okupantów i wysyłania różnych najemników i skazańców... - mówił prezydent Ukrainy.



- Chciałbym też jeszcze raz zwrócić uwagę wszystkich naszych obywateli na Krymie - proszę, trzymajcie się z daleka od rosyjskich baz wojskowych, nie przebywajcie w pobliżu rosyjskich baz i lotnisk wojskowych, przekazujcie służbom specjalnym Ukrainy wszystkie informacje, które macie o okupantach, tak by wyzwolenie Krymu nastąpiło szybciej - dodał.