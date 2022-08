Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 189 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przypomina, że Rosjanom nie udało się zrealizować celu, jakim było zajęcie obwodu donieckiego do końca sierpnia.

Jak podały miejscowe media, w środę rano w miejscowości Krasnohwardijskie (Półwysep Krymski) wybuchł duży pożar. Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak nad wsią unoszą się kłęby czarnego, gęstego dymu.

Według nieoficjalnych doniesień, doszło do pożaru w składzie ropy. Inne źródła mówią, że ogień pojawił się na terenie pobliskich magazynów lub supermarketu.

Przyczyny pojawienia się ognia nie są jak dotąd znane.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Rosjanie wysyłają konwoje sprzętu z Krymu do Chersonia Rosjanie formują na Krymie duże kolumny sprzętu i wysyłają je w kierunku obwodu chersońskiego, dlatego Siły Zbrojne Ukrainy uderzają w mosty, by posiłki te nie dotarły na front - podał przedstawiciel chersońskich władz.

Rosyjskie media podają, że o sytuacji powiadomiono służby. Centrum Zarządzania Kryzysowego Głównej Dyrekcji Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji dla Republiki Krymu otrzymało powiadomienie o godz. 6:11 czasu lokalnego.

Rosyjska agencja Interfax podała, że ogień objął powierzchnię 800 metrów kwadratowych. Według tego źródła, pożar został opanowany po niespełna godzinie. Nie ma doniesień o ofiarach.

Ukraińskie media zwracają uwagę, że do pożaru doszło kilka godzin po tym, jak w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski radził Ukraińcom na Krymie, by trzymali się z dala od rosyjskich instalacji wojskowych oraz apelował o przekazywanie służbom specjalnym Ukrainy wszelkich informacji o okupantach "tak, by wyzwolenie Krymu nastąpiło szybciej".

W sierpniu na anektowanym przez Rosję Krymie (aneksja ta nie jest uznawana przez społeczność międzynarodową) doszło do serii incydentów. 9 sierpnia na lotnisku wojskowym Saki w Nowofedoriwce na Krymie doszło do serii eksplozji. Ministerstwo Obrony Rosji podawało, że wybuchy były wynikiem detonacji amunicji lotniczej będącej następstwem niedbałości. Pojawiały się jednak nieoficjalne informacje, że za eksplozjami mogą stać Ukraińcy, którzy oficjalnie temu zaprzeczali. Według doniesień, zginęła jedna osoba, a Rosjanie stracili co najmniej siedem samolotów.

Później pojawiły się m.in. informacje o eksplozjach na terenie bazy wojskowej znajdującej się w rejonie miasta Dżanskoj na Krymie. Resort obrony Rosji przyznał, że eksplozja była efektem sabotażu.