Szef KPRM: Rozpoczęła się rzeczywiście ofensywa ukraińska, musimy to obserwować

- To, co dzieje się w tej chwili na południu Ukrainy jest bardzo ciekawe - ocenił szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się w Polskim Radiu do doniesień o ofensywie wojsk ukraińskich na południu Ukrainy.