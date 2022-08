Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 188 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zepchnięcie Rosjan do granic Ukrainy.

W poniedziałek ukraińskie dowództwo "Południe" przekazało, że jego jednostki rozpoczęły działania ofensywne na kilku kierunkach, w tym w rejonie Chersonia. Według rosyjskiego resortu obrony, Ukraińcy próbowali podjąć działania ofensywne w obwodach mikołajowskim i chersońskim, ale "ponieśli znaczne straty". "Próba podjęcia ofensywy przez wroga nie powiodła się" - informowało Ministerstwo Obrony Rosji.

Reklama

We wtorek w radiowej Jedynce szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk został zapytany, czy jego zdaniem doniesienia o kontrofensywie ukraińskiej w rejonie Chersonia oznaczają zwrot w wojnie Rosji z Ukrainą. - To jest bardzo ciekawe, co w tej chwili dzieje się na południu Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że od ponad dwóch miesięcy wszyscy o ofensywie na południu Ukrainy mówili - odparł.

- Mówili to Ukraińcy, mówili to różni ukraińscy eksperci, wojskowi, politycy no i to jest dziwne, że jeżeli ofensywa jest przygotowywana, to zwykle właśnie o niej się nie mówi, a tu wszyscy mówili, w związku z tym duża część ekspertów uważała, że te wszystkie informacje są wyłącznie po to, żeby związać siły rosyjskie na południu Ukrainy, odciągając je nieco od Donbasu, tam gdzie cele rosyjskie były najważniejsze - zaznaczył Dworczyk.

Reklama

- Wczoraj rozpoczęła się rzeczywiście ofensywa ukraińska. Jak ona będzie głęboka, jak szeroka i jak długo potrwa? Tutaj trudno powiedzieć. Musimy to uważnie obserwować. Wielu ekspertów wskazuje, że obie strony nie mają zgromadzonych realnych zasobów jeśli chodzi o uzbrojenie, żołnierzy, żeby przeprowadzić pełnoskalową, dłuższą ofensywę - podkreślił.

Michał Dworczyk mówił też o wojnie i jej konsekwencjach. - Kryzys jest faktem i musimy wszyscy się z nim zmierzyć. Oczywiście rząd podejmuje działania, żeby on był jak najmniej dotkliwy dla obywatela, natomiast nie ma się co oszukiwać - przez to, że Władimir Putin wywołał wojnę będziemy wszyscy odczuwali jej konsekwencje - oświadczył.

Szef KPRM przekonywał, że Polska od pierwszego dnia wojny wspiera Ukrainę. - Również dzisiaj premier Morawiecki przy każdym spotkaniu międzynarodowym podnosi temat konieczności wsparcia naszego sąsiada - zaznaczył. - Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o pomoc, zarówno jeśli mówimy o pomocy humanitarnej, jak i militarnej - stwierdził. Dworczyk zgodził się z uwagą, że liderem pod względem pomocy militarnej dla Ukrainy są Stany Zjednoczone. - Natomiast jeżeli byśmy policzyli stosunek pomocy do PKB, to Polska naprawdę tutaj jest w absolutnej czołówce - zaznaczył.

- Cały czas powinniśmy zabiegać o to, żeby wsparcie dla Ukrainy było bardziej realne. O tym wspominał też premier Mateusz Morawiecki. 9 miliardów euro, które było jeszcze w czerwcu obiecane jako pomoc dla Ukrainy przez Unię Europejską, do tej pory te środki nie zostały uruchomione. W związku z tym rzeczywiście musimy - i tak robimy - jako Polska i inne kraje, które rozumieją sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, mobilizować kraje zachodniej Europy do realnego wsparcia Ukrainy - przekonywał szef KPRM.