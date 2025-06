Na miejscu przestępstwa zabójca porzucił granatowe Audi A4 Kombi z limanowską rejestracją.

W poszukiwania Tadeusza Dudy zaangażowano siły z innych województw

Policja natychmiast rozpoczęła szeroko zakrojoną obławę, w której bierze udział prawie pięciuset funkcjonariuszy, także z innych województw, w tym antyterroryści, wykorzystywane są drony termowizyjne i policyjny śmigłowiec Black Hawk. Do akcji poszukiwawczej ściągnięto funkcjonariuszy ze specjalnego zespołu z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP z psami do nawęszania molekularnego.

W sobotę wieczorem w Starej Wisi zauważono mężczyznę, przypominającego posturą zabójcę. Oddał on strzały w kierunku policjantów i uciekł. Taka sytuacja zdarzyła się ponownie. Policja przeszukuje pustostany i opuszczone domy, ustawiła punkty kontrolno-blokadowe.

Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa

Policja nie ujawnia szczegółów działań operacyjnych. „Czynności te są prowadzone w sposób profesjonalny, z zachowaniem tajemnicy, aby nie doszło do ich udaremnienia przez osoby niepowołane” - informuje policja. Funkcjonariusze apelują do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do lasów, nie podejmowali poszukiwań na własną rękę i w miarę możliwości nie opuszczali domów do czasu ujęcia zabójcy.

Wszyscy, którzy posiadają informacje pomocne w ustaleniu miejsca pobytu podejrzanego 57-latka proszeni są o kontakt z policją lub telefon pod numer alarmowy 112.