Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 188 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zepchnięcie Rosjan do granic Ukrainy.

W poniedziałek ukraińskie dowództwo "Południe" przekazało, że jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczęły działania ofensywne na kilku kierunkach, w tym w rejonie Chersonia. Według rosyjskiego resortu obrony, Ukraińcy próbowali podjąć działania ofensywne w obwodach mikołajowskim i chersońskim, ale "ponieśli znaczne straty". "Próba podjęcia ofensywy przez wroga nie powiodła się" - informowało Ministerstwo Obrony Rosji.

"Rosjanie formują duże konwoje sprzętu na Krymie i wysyłają je w kierunku tymczasowo okupowanego obwodu chersońskiego. Ważne jest, aby ten sprzęt nie przedostał się do linii frontu. I tu obserwujemy znowu wyraźne przyloty (uderzenia wojsk ukraińskich - red.) w most Antonowski" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych Serhij Chłań, zastępca szefa rady obwodu chersońskiego.

Jego zdaniem z ukraińskiego punktu widzenia bardzo ważne jest, by rosyjski sprzęt wojskowy nie mógł zostać przetransportowany na drugi brzeg Dniepru. Most Antonowski to strategicznie ważna przeprawa nad tą rzeką, położona w pobliżu Chersonia.

Chłań dodał, że jeżeli kolumny rosyjskiego sprzętu pojawią się w zasięgu ukraińskich wyrzutni HIMARS, to "okupanci będą mieli kolejną Bryliwkę". Nawiązał w ten sposób do doniesień o ataku na rosyjski tabor, w którym w miejscowości Bryliwka w obwodzie chersońskim zniszczony miał zostać transport rosyjskiego sprzętu wojskowego i amunicji.

Według przewodniczącego Medżlisu Tatarów Krymskich, Refata Czubarowa, ok. 400 pojazdów wojskowych opuściło rosyjskie jednostki wojskowe wokół Symferopola i wyruszyło w konwoju w kierunku Chersonia - podał Ukrinform.

Wcześniej we wtorek ukraińskie wojsko informowało, że zniszczyło jedną z przepraw przez Dniepr.