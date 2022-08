Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 187 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu, zapowiada powrót Ukraińców na tymczasowo okupowane przez Rosjan tereny, w tym na Krym.

Jednocześnie informator Interfax twierdzi, że Pentagon prowadzi rekrutację byłych żołnierzy afgańskiej armii, w tym pilotów, którzy mieliby wesprzeć ukraińską armię.



- Obietnice przedstawicieli Zachodu, w sprawie nowych dostaw poradzieckich samolotów bojowych dla reżimu w Kijowie, prawdopodobnie pozostaną w sferze słów - mówi rozmówca rosyjskiej agencji informacyjnej.



Według tego źródła "wszyscy wykwalifikowani piloci Sił Powietrznych Ukrainy" oraz ukraińskie samoloty MiG-29, Su-27 i Su-25 zostały "wyeliminowane przez skuteczne działania Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych i zestawów przeciwlotniczych".

Słowa rozmówcy agencji Interfax stoją w sprzeczności z przebiegiem działań wojennych na Ukrainie. Ukraińskie lotnictwo realizuje codziennie loty bojowe i uderzenia na zgrupowania rosyjskich sił m.in. na froncie południowym. Z kolei rosyjskie samoloty atakują cele na Ukrainie znad terytorium Rosji, by nie narażać się na strącenie przez ukraińskie myśliwce i ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Informator agencji Interfax przekonuje, że obecnie misje bojowe ukraińskiego lotnictwa realizują "byli kadeci Charkowskiego Instytutu Wojskowego Sił Powietrznych" co prowadzi do "utraty resztek samolotów przez ukraińskie lotnictwo". - Nie ma czasu, by zakończyć ich naukę, nie ma benzyny lotniczej, nie ma samolotów - przekonuje.



Rozmówca agencji twierdzi też, że "próby Zachody, by znaleźć pilotów w Polsce i innych krajach Europy wschodniej" skończyły się niepowodzeniem. - W tych warunkach Pentagon zaczął rekrutować byłych afgańskich pilotów dla Ukrainy, którzy przylecieli do USA rok temu, ewakuując się wraz z Amerykanami. Ich szkolenie rozpoczęło się w Kalifornii, po czym planowane jest przerzucenie ich, przez Polskę, na Ukrainę - mówi.



Według rozmówcy Interfaksu Pentagon rekrutuje nie tylko byłych afgańskich pilotów, ale też byłych żołnierzy afgańskich sił specjalnych, którzy - po szkoleniu - mieliby zostać przerzuceni w strefę działań wojennych na Ukrainę.