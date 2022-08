04:21 Zełenski: Rosji nie uda się zimą rzucić Europy na kolana

- Jeśli ktoś w Rosji myśli, że rzucą Europę, jako całość lub Ukrainę, lub jakieś pojedyncze państwa, na kolana zimą, przeliczy się. Wierzę, że Europa jest wystarczająco silna, by naprawić błędy przeszłości i stać się niezależna od rosyjskiego systemu energetycznego, energii z Rosji i nie pozwalać na szantaż energetyczny terrorystom z Gazpromu - powiedział prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu.



04:18 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o zniszczeniu rosyjskiego centrum łączności

Z najnowszego raportu Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika, że Rosjanie, w ciągu doby, stracili 20 żołnierzy, dwa pojazdy opancerzone i centrum łączności 98. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej na terenie obwodu chersońskiego.



04:12 Dyrektor generalny MAEA zapowiada rychłą wizytę w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

Marco Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że "jest zdeterminowany, aby osobiście stanąć na czele misji MAEA, która w ciągu kilku dni udałaby się do elektrowni, aby pomóc w stabilizacji bezpieczeństwa nuklearnego i sytuacji bezpieczeństwa" na terenie obiektu. "Niemal każdego dnia dochodzi do nowego incydentu w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Nie stać nas na to, by tracić więcej czasu" - dodał Grossi. W czwartek pojawiła się informacja, że elektrownia tymczasowo straciła połączenie z ostatnią zasilającą ją zewnętrzną siecią energetyczną.