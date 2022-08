Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 184 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu przekonywał, że rosyjski szantaż gazowy wobec Europy zakończy się niepowodzeniem.

Scholz jest liderem niemieckiej socjaldemokracji (SPD) - partii, która została zdelegalizowana przez Adolfa Hitlera i NSDAP po dojściu do władzy. Niemieccy socjaldemokraci byli w III Rzeszy poddani represjom, a wielu polityków SPD trafiło do obozów koncentracyjnych jako więźniowie polityczni.



Reklama

- Das ist niezbyt miły, mały Fuhrer - mówił o Scholzu rosyjski dziennikarz głosem imitującym ton, w jakim Adolf Hitler wygłaszał swoje przemówienia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski o Rosji: Ten "Titanic" wpłynął na górę lądową 24 lutego. Zatonie - Po raz pierwszy w historii Zaporoska Elektrownia Jądrowa przestała działać. Awaryjny system zasilania zadziałał, po tym jak ostatnia linia energetyczna, łącząca elektrownię z ukraińskim systemem energetycznym, została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ostrzału - powiedział w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

- On całkowicie zwariował - dodał.

Reklama

- Co mu się stało, jak można być tak szalonym. Herr Scholz odwiedził swoje banderowskie ścierwa i zaczął im pokazywać niemieckie czołgi. Zobaczcie - kontynuował pokazując nagranie, na którym Scholz wspina się na zestaw przeciwlotniczy.

- Zastanawiałem się, po co się na to wspina? A on wspina się, aby być jak jego polityczny idol - dodał Sołowow, po czym zaprezentował zdjęcie Adolfa Hitlera na niemieckim czołgu. Następnie zdjęcia Scholza i Hitlera są ze sobą zestawione, a Hitler zostaje określony mianem "wąsatego idola Scholza". - Żeby nikt nie miał żadnych złudzeń - stwierdził.

- A więc on nie tylko gości banderowców w Niemczech, ale jeszcze pokazuje im niemieckie czołgi. Chce być jak jego idol. Załóż małą czapkę i zapuść wąsy. Mam pytanie, czy jeśli wiemy, że tam, na niemieckiej ziemi naziści szkolą banderowskie ścierwa, by używać niemieckiego sprzętu wojskowego, dlaczego mamy na nich czekać. Dlaczego nie uderzyć w terrorystyczne siły ukraińskiej Rzeszy, które szkolą się na terytorium Niemiec? - pyta Sołowiow.

Ukraińcy szkolą się w Niemczech na przeciwlotniczych zestawach Gepard, które niemiecka armia przekazała Ukrainie. 25 sierpnia Scholz odwiedzał ośrodek, w którym prowadzone jest szkolenie.