05:39 Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje o stratach zadanych Rosjanom

W ciągu ostatniej doby Rosjanie - w wyniku ukraińskich uderzeń - mieli stracić na froncie południowym 29 żołnierzy, haubicę samobieżną, pięć pojazdów opancerzonych i innych pojazdów. Ukraińcy zniszczyli też skład amunicji w Biłohirce. Z meldunku Dowództwa Operacyjnego "Południe" wynika też, że na Morzu Czarnym znajdują się obecnie dwa rosyjskie okręty gotowe do wystrzelenia pocisków manewrujących Kalibr (łącznie mają być wyposażone w 16 takich pocisków).



05:21 NEXTA zamieszcza nagranie, na którym widać skutki ostrzału Charkowa

W wyniku ostrzału miasta, do którego doszło w środę wieczorem, zginęło siedem osób.



05:05 Gubernator obwodu charkowskiego: W nocy na Charków spadły rosyjskie rakiety

Ołeh Synehubow poinformował, że w nocy ze środy na czwartek na Charków znów spadły rosyjskie rakiety. W wyniku ostrzału rannych zostało pięć osób, w tym dziecko.



05:01 Współpracownik Zełenskiego: Na frontach zapanował strategiczny impas

Ze słów Ołeksija Arestowycza wynika, że od lipca "Rosjanie osiągnęli tylko minimalne postępy, a w niektórych miejscach to Ukraińcy posunęli się naprzód".

04:39 We Lwowie Zełenski spotka się dziś z Guterresem i Erdoganem

Prezydent Ukrainy, prezydent Turcji i sekretarz generalny ONZ, po spotkaniu, wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej. Spotkanie we Lwowie będzie pierwszym spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z Recepem Tayyipem Erdoganem, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tematem rozmów ma być m.in. eksport zboża z Ukrainy i bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.



04:31 Kanada przekaże Ukrainie 450 mln dol. kanadyjskich na paliwo przed sezonem grzewczym

Premier Ukrainy, Denys Szmyhal, nazwał tę decyzję "gestem solidarności od przyjaznej Kanady" i wyraził wdzięczność dla premiera Kanady, Justina Trudeau i Kanadyjczyków za "niezachwiane wsparcie dla Ukrainy w jej walce o wolność i demokrację".



04:25 Od 18 sierpnia Estonia przestaje wydawać wizy obywatelom Rosji

W czwartek w życie wchodzi rozporządzenie rządu Estonii, na mocy którego obywatelom Rosji przestaną być wydawane wizy do tego kraju. - Widzimy dużą liczbę obywateli rosyjskich przejeżdżających przez Estonię lub wjeżdżających do Estonii - oświadczył szef MSZ Estonii, Urmas Reinsalu. Jak dodał decyzja ws. zaprzestania wydawania wiz Rosjanom ma na celu to, aby obywatele państwa agresora, nie mieli możliwości kontynuowania normalnego życia na poziomie międzynarodowym. Estonia przestanie wydawać Rosjanom nie tylko wizy turystyczne, ale także wizy dla pracowników, wizy studenckie i wizy umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej w Estonii.



04:20 Zełenski: Rosyjska armia musi wycofać się z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej

- Rosyjska armia musi wycofać się z terenu elektrowni jądrowej i z terenów do niej przylegających oraz zabrać swój sprzęt wojskowy z elektrowni - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu, odnosząc się do Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, zajętej przez Rosjan na początku marca, w pierwszej fazie inwazji. - To musi się wydarzyć bez żadnych warunków wstępnych, tak szybko jak to możliwe. Ukraina jest gotowa zapewnić odpowiednią kontrolę Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej a odpowiednia misja może być wysłana w rejon elektrowni w Zaporożu w sposób legalny bardzo szybko i tak skutecznie, jak to możliwe - dodał prezydent Ukrainy