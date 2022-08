"Oto w wymarzonej, wolnej Polsce publiczna telewizja kierowana przez Pana Jacka Kurskiego oskarża politycznych konkurentów o największe zbrodnie, o świadome niszczenie Polski (…). To wszystko polska telewizja czyni - co jest szczególnie bolesne - z odwoływaniem do Ewangelii i ubieraniem niegodziwości w szaty religijne. To jest zatruwanie Duszy Narodu! Nad tym nie można przejść do porządku dziennego! Tu nie można być obojętnym!” – o. Ludwik M. Wiśniewski, dominikanin, duszpasterz akademicki i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL pisze do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Poniżej pełna treść listu otwartego.