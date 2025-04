Podcast „Rzecz w tym”: Szczyt Trójmorza: Geopolityka cierpi w czasie kampanii wyborczej

Choć ze strony USA nie pojawił się przedstawiciel najwyższego szczebla, amerykańską administrację reprezentował Chris Wright, sekretarz USA ds. energii. Rząd podpisał w jego obecności nową umowę na budowę elektrowni jądrowej. – Spotkał się z prezydentem Dudą i premierem Tuskiem, więc to był ważny gość – zauważa prowadzący podcast.

Co znalazło się w deklaracji końcowej szczytu Trójmorza w Warszawie i dlaczego to ważne?

Podczas szczytu przyjęto też dość istotną deklarację końcową. Co się w niej znalazło? „Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy i jej integralności terytorialnej” – przytacza fragment dokumentu Haszczyński. Pod deklaracją podpisały się m.in. Słowacja i Bułgaria – kraje często podejrzewane o prorosyjskość.

Węgry, jak zwykle, idą własną drogą. – Węgry uważają, że rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawieszenia broni to nowa faza i trzeba ją wspierać – cytuje stanowisko Budapesztu Haszczyński . – Nie ma mowy o sprawiedliwym pokoju – dodaje. Dlatego prezydent Węgier zgłosił zdanie odrębne i nie podpisał się pod konkluzjami 10. Szczytu Trójmorza.

Mimo że Trójmorze bywa krytykowane jako inicjatywa „pisowska”, Haszczyński broni jej, jako potrzebnego formatu regionalnego. – To format, który pasuje do idei obecnego rządu. Ale ponieważ pachnie PiS-em, to trzeba go odrzucić – konstatuje gorzko.

Haszczyński zwraca uwagę, że ta inicjatywa ma sens na poziomie infrastruktury. – W 2012 roku z Warszawy można było dojechać autostradą do Berlina, ale nie do Krakowa. Dziś to się zmieniło – przypomina Haszczyński, dowodząc, że idea Trójmorza – także poprzez budowę połączeń północ-południe – przynosi konkretne efekty.