Jędrzej Bielecki: Donald Trump, mistrz porażki

Czarne chmury dopiero zbierają się nad tą administracją. Nie wiemy jeszcze, czy wojna handlowa, którą Donald Trump na początku kwietnia wypowiedział niemal wszystkim krajom, wepchnie Amerykę w recesję, ale już widać, że choćby zamówienia na kontenery w handlu między USA i Chinami spadły o połowę a MFW drastycznie obniża prognozy dla USA na ten rok. Nie jest też jasne, jak długo będzie się jeszcze załamywała amerykańska giełda i czy dolar ostatecznie straci status światowej waluty rezerwowej.

Reklama

Ale i bez tego już tylko 39 proc. Amerykanów ufa niedawno przecież wybranemu prezydentowi (55 proc. odnosi się do niego negatywnie). Na tym etapie rządów Joe Biden miał wciąż po swojej stronie 52 proc. Amerykanów.

Europa straciła złudzenia względem Ameryki. Chce tylko paru lat na zbudowanie własnej obrony

Nie inaczej jest za granicą. Trzeba doprawdy być mistrzem partactwa, aby w ciągu trzech miesięcy zniweczyć tak wielką część kapitału sympatii do USA w jednym z najbardziej proamerykańskich krajów świata, jakim jest Polska. Zdaniem sondażu IPSOS, gdy odchodził Biden, 3/4 Polaków deklarowało sympatię do Stanów. Dziś to już ledwie połowa. We Francji, Niemczech czy Hiszpanii ten wskaźnik spadł do 1/3.

Wbrew amerykańskiej konstytucji Trump przejął całe obszary władzy, które należą się Kongresowi. I zaczął ją sprawować jak rozkapryszony dzieciak. Jednego dnia mówił jedno, by następnego temu zaprzeczyć, a trzeciego dnia uznać jeszcze coś zupełnie innego. Podkopało to tak bardzo zaufanie w relacjach transatlantyckich, że w rozmowie z „Rz” komisarz ds. obrony UE Andrius Kubilius przyznał, że Unii chodzi teraz głównie o to, aby zjednoczona Europa dostała od 5 do 10 lat na zapewnienie samodzielnie własnego bezpieczeństwa. Nagle zależność od amerykańskiego uzbrojenia stała się słabością, a nie atutem. A w negocjacjach z Rosją w sprawie losu Ukrainy Trump tak bardzo wyszedł naprzeciw Putinowi, że europejscy alianci po raz pierwszy opracowali odrębny plan pokojowy.