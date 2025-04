Produkt krajowy brutto (PKB), kluczowy wskaźnik ogólnego wzrostu gospodarczego w USA, spadł o 0,3 proc. w pierwszym kwartale roku, w porównaniu ze wzrostem o 2,4 proc. w ostatnim kwartale 2024 r., jak podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu w swoim wstępnym szacunku PKB opublikowanym w środę. Spadek aktywności gospodarczej nastąpił w obliczu ogromnego spadku nastrojów konsumentów, które w kwietniu pogorszyły się o 32 proc., do najniższego poziomu od recesji w 1990 r.

Ekonomiści ankietowani przez Reuters prognozowali, że PKB wzrośnie o 0,3 proc. w okresie styczeń-marzec. Badanie zostało jednak zakończone przed danymi z wtorku, które pokazały, że deficyt w handlu towarami wzrósł do rekordowego poziomu w marcu w związku z rekordową wartością importu, co skłoniło większość ekonomistów do gwałtownego obniżenia szacunków PKB.



Jednak raport prawdopodobnie znacznie wyolbrzymił pogarszające się perspektywy gospodarki, ponieważ wydatki konsumpcyjne nadal rosły, choć w umiarkowanym tempie.

Dane mówiące o hamowaniu gospodarki USA zbiegły się z pierwszymi 100 dniami urzędowania Trumpa. Dane wzmocniły rosnącą dezaprobatę Amerykanów wobec dotychczasowej polityki gospodarczej Trumpa.