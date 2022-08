Stosunek sądu do praw obywatela, obrazuje podejście/przyzwolenie do - zdawałoby się oczywistego, ale absolutnie niedopuszczalnego – stosowania skargi pauliańskiej do podatków. Obowiązkiem dłużnika jest spłacanie długów, jednak ich przymusowe dochodzenie może odbywać się jedynie w prawem przewidzianym trybie. Wierzyciel nie może ich dochodzić okradając dłużnika lub wykorzystując do tego celu bandytów. Nie może też państwo - jako wierzyciel - korzystać z drogi cywilnej, gdy właściwa jest droga administracyjna. Tym bardziej, że pozbawia w ten sposób obywateli ich praw.