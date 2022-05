05:33 "NYT": Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego był na Ukrainie w miejscu, które stało się celem ataku rakietowego ukraińskiej armii

30 kwietnia, w czasie wizyty w rejonie Izium, gen. Gierasimow przebywał m.in. w szkole w Izium, którą Rosjanie wykorzystują obecnie jako bazę wojskową. Szkoła ta stała się celem ataku rakietowego przeprowadzonego przez ukraińską armię wkrótce po tym, jak szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej ją opuścił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "New York Times": Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego był na Ukrainie Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gen. Walerij Gierasimow, przebywał z wizytą na linii frontu na wschodniej Ukrainie - informuje "New York Times" powołując się na źródła ukraińskie i amerykańskie.

05:12 Rada miejska Mariupola: Kolejne próby ewakuacji cywilów będą podejmowane w poniedziałek rano

W niedzielę prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował, że ponad 100 cywilów zostało ewakuowanych z zakładów Azowstal, ostatniego bastionu ukraińskich obrońców w mieście, które jest oblężone od 2 marca.



05:06 ONZ: 4,5 mln ton ukraińskiego zboża zostało zablokowane w ukraińskich portach

Szacunki takie przedstawił Martin Frick, przedstawiciel Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP), który stwierdził, że "głód nie powinien być bronią" i wezwał do wznowienia dostaw produktów żywnościowych z Ukrainy do innych krajów, aby uniknąć globalnego kryzysu żywnościowego. Ukraina nie może obecnie eksportować zboża drogą morską ze względu na blokadę morską ukraińskich portów nad Morzem Czarnym przez rosyjską marynarkę wojenną.



05:04 "The Times": Na Kremlu miała zapaść decyzja o zaatakowaniu Mołdawii

Jedno ze źródeł dziennika z kręgów ukraińskiej armii mówi, że "coraz więcej przesłanek" wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości dojdzie do ataku na byłą republikę radziecką, której armia liczy ok. 3 250 żołnierzy. Jak pisze brytyjski dziennik "skuteczne zajęcie (Mołdawii) prowadziłoby do ataku rosyjskich jednostek na Odessę od zachodu".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne "The Times": Rosja chce zaatakować Mołdawię Rosja podejmie próbę otwarcia nowego frontu przeciw Ukrainie zajmując Mołdawię - podaje "The Times", powołując się na źródła w ukraińskiej armii.

04:34 Doradca szefa kancelarii Zełenskiego: W Sztabie Generalnym armii Ukrainy działał rosyjski szpieg

Rosyjski szpieg pracował w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych Ukrainy - został jednak wykryty i zatrzymany przez ukraińską służbę bezpieczeństwa - poinformował Ołeksij Arestowycz. Przy okazji jego aresztowania wykryto kilku innych rosyjskich szpiegów, którzy jednak nie mieli żadnych związków z armią. - Jeden z rosyjskich szpiegów jest pracownikiem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Inni mieli za zadanie zestrzelić samolot pasażerski nad Rosją lub Białorusią. Gdyby do tego doszło oni (Rosja - red.) oskarżyliby o to stronę ukraińską - mówił Arestowycz.



04:31 W ciągu doby nad Ukrainą zestrzelono 10 rosyjskich dronów Orlan-10

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy pisze na swoim profilu na Facebooku, że bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10 są obecnie "najpopularniejszymi celami" dla jednostek ukraińskiej obrony powietrznej. Rosjanie wykorzystują drony Orlan-10 do prowadzenia rozpoznania lub do naprowadzania na cele rosyjskiej artylerii.



04:25 W nocy w obwodzie biełgorodzkim w Rosji słychać było eksplozje

Gubernator obwodu biełgorodzkiego, Wiaczesław Gładkow, na swoim kanale w serwisie Telegram napisał ok. 1:30, że "przed 30 minutami obudziły go dwie silne eksplozje". "Według dowództwa operacyjnego nie ma rannych, ani zniszczeń. Nie ma ofiar" - podkreślił Gładkow.