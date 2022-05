12 maja najpierw prezydent Finlandii, Sauli Niinisto, ma ogłosić, że akceptuje wniosek o członkostwo w NATO swojego kraju, a następnie aprobatę wobec akcesji do NATO ogłoszą partie zasiadające w fińskim parlamencie - podaje "Iltalehti".



Zgodnie z fińską konstytucją polityką zagraniczną kraju oraz polityką w zakresie bezpieczeństwa kieruje prezydent we współpracy z rządem - przypomina Reuters.

Decyzja o tym, by wystąpić z wnioskiem o członkostwo w NATO ma być formalnie podjęta na spotkaniu prezydenta Finlandii z członkami rządu po ogłoszeniu przez prezydenta i przywódców frakcji parlamentarnych aprobaty dla starań Helsinek o wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego.



W wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w neutralnej obecnie Finlandii radykalnie zmieniło się nastawienie opinii publicznej w kwestii członkostwa w NATO. Obecnie ponad 60 proc. mieszkańców Finlandii, która ma długą na ponad 1 300 km granicę lądową z Rosją, popiera wejście kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Również większość Szwedów skłania się dziś do akcesji swojego kraju do NATO.

Rosja ostrzegła, że jeśli Finlandia i Szwecja wejdą do NATO, wówczas Moskwa rozmieści broń atomową, a także broń hipersoniczną w rejonie Morza Bałtyckiego.