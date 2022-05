Rosyjskie wojska w okupowanym mieście Melitopol ukradły cały sprzęt z magazynów dealera sprzętu rolniczego – i wysłały go do Czeczenii - twierdzi ukraiński biznesmen i rolnik z okolic Melitopola. Jednak nie będą w stanie i tak go użyć, ponieważ już po przetransportowaniu sprzętu do Czeczenii zorientowali się, że maszyny zostały zdalnie zablokowane.