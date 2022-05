Radosław Sikorski, były szef MSZ i MON, został zapytany w Polsat News o swe słowa sprzed ponad dekady: "nie boję się Niemiec, lecz ich bezczynności". - Mam wrażenie, że te słowa są aktualne, bo właśnie Niemcy są bezczynne, a powinny dawać przykład, jak pomagać ofierze agresji - odparł.

- Niemcy bardzo tracą w oczach całej środkowej Europy właśnie przez bezczynność, która staje się żałosna, to rozminięcie się deklaracji z czynami - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Scholz: Nie wycofamy sankcji, dopóki Rosja nie podpisze porozumienia z Ukrainą Sankcje nałożone na Rosję po inwazji tego kraju na Ukrainę nie zostaną zniesione, dopóki Moskwa nie osiągnie porozumienia pokojowego z Kijowem - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaznaczając, że to Ukraina powinna decydować o warunkach pokoju.

Sikorski dodał, iż rozumie, że w rządzącej w Niemczech koalicji jest "wielki konflikt". - Zieloni chcą twardej postawy, chcą i embarga (na surowce energetyczne z Rosji - red.), i przyspieszenia transformacji energetycznej, FDP też, a wewnątrz SPD mamy ludzi, którzy uważają, że pokój to (jest) wtedy, gdy ofiara kapituluje. No nie. To jest jakieś zwyrodnienie pacyfizmu - mówił były szef MSZ.

- Ale widzę, że kanclerz Niemiec próbuje swoją partię przeciągnąć na lepsze pozycje - podkreślił Radosław Sikorski.

W poniedziałek w rozmowie z ZDF szef niemieckiego rządu ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin przeliczył się, jeśli sądził, iż będzie w stanie zdobyć terytorium należące do Ukrainy i ogłosić zakończenie działań wojennych, a w odpowiedzi państwa Zachodu zniosą sankcje na Rosję.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad dwóch miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożyło sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.

Wkrótce ma zostać ogłoszony kolejny, szósty pakiet sankcji UE na Rosję. Według nieoficjalnych doniesień Politico, głównym punktem pakietu ma być rezygnacja z importu ropy z Rosji. W niedzielę minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock powiedziała, że Niemcy są gotowe na embargo na rosyjską ropę.