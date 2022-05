O rozszerzeniu listy osób fizycznych i prawnych z Rosji, objętych w Nowej Zelandii sankcjami, informuje lokalne radio, cytując szefową MSZ Nowej Zelandii, Nanaję Mahutę.

"Nowozelandzki rząd wprowadził nowy pakiet sankcji wobec 170 rosyjskich senatorów oraz sześciu firm z rosyjskiego sektora obronnego" - podało Radio New Zealand.

Jak podaje nowozelandzkie radio liczba Rosjan objętych sankcjami przez Nową Zelandię wzrosła tym samym do ponad 400.

- W czasie, gdy machina wojenna prezydenta (Władimira) Putina kontynuuje swoje nielegalne ataki, a na jaw wychodzą kolejne okrucieństwa, których się dopuszcza, jesteśmy zdeterminowani, by obciążyć kosztami tych, którzy są w to zaangażowani - oświadczyła minister Mahuta. - Wspieramy naród Ukrainy i jesteśmy zdeterminowani, by pociągnąć prezydenta Putina i jego podżegaczy wojennych do odpowiedzialności - dodała.



MSZ Nowej Zelandii wyjaśnia, że osoby, objęte sankcjami "nie mogą podejmować żadnych aktywności w Nowej Zelandii", w tym przede wszystkim wjeżdżać na terytorium tego kraju.

Ponad 400 Tylu Rosjan objętych jest obecnie sankcjami przez Nową Zelandię

W kwietniu MSZ Nowej Zelandii ogłosiło wprowadzenie sankcji wobec kilku rosyjskich banków oraz instytucji finansowych w związku z wojną, jaką Rosja rozpoczęła na Ukrainie.