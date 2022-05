Uroczystości na dziedzińcu Belwederu rozpoczęły się od ceremonii wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych działaczom polonijnym, aktów nadania obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie flag państwowych przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie (otrzymali je Związek Polaków na Białorusi, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Związek Polaków na Ukrainie).

- Nie było jeszcze od czasu, od kiedy świętujemy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej takiej uroczystości, na której wręczałbym biało-czerwone flagi, które pojadą tam, gdzie toczy się wojna, tam gdzie w obronie kraju walczą też Polacy, obywatele Ukrainy polskiego pochodzenia - powiedział w wystąpieniu prezydent.

- Wręczam te flagi także po to, żeby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, obu, po obu stronach granicy - i Ukrainy, i Białorusi, i Polski. Niech będą z wami, niech łopoczą nad wami na wietrze, niech dodają mocy - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podziękował odznaczonym za "wspaniałą, niezwykłą działalność", którą realizują, "często ryzykując życiem na terenach, gdzie toczy się wojna". - Z całego serca jestem za to wdzięczny - podkreślił.

Andrzej Duda mówił, że na Ukrainie trwa "walka przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy". Dodał, że doszło do "frontalnego ataku na Ukrainę po to, by unicestwić to państwo". - Dlatego, że jest taki naród, który uważa, że inne powinny być mu podporządkowane. Na co my, wolny świat, mówimy zdecydowanie "nie" - powiedział.

Wcześniej na placu Zamkowym w Warszawie para prezydencka uczestniczyła w uroczystości podniesienia flagi państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego, po której rozdawała flagi zgromadzonym na placu osobom.

- Codziennie nasze biało-czerwone barwy napełniają nas dumą. A dziś w tym szczególnym dniu wywieśmy biało-czerwone flagi na naszych domach – zachęcał w mediach społecznościowych prezydent.