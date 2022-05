Jedno ze źródeł mówi, że "coraz więcej przesłanek" wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości dojdzie do ataku na byłą republikę radziecką, której armia liczy ok. 3 250 żołnierzy. Jak pisze brytyjski dziennik "skuteczne zajęcie (Mołdawii) prowadziłoby do ataku rosyjskich jednostek na Odessę od zachodu".



- Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię. Los Mołdawii jest kluczowy. Jeśli Rosjanie przejmą nad nią kontrolę, wówczas będziemy, militarnie, łatwiejszym celem i zagrożenie dla Ukrainy będzie egzystencjalne - mówi rozmówca "The Times".

Brytyjski dziennik pisze o "określonej aktywności", którą dało się zaobserwować na lotnisku w Tyraspolu, stolicy nieuznawanej przez społeczność międzynarodową separatystycznej republiki Naddniestrza. Rosjanie mogą podjąć próbę przerzucenia tam swoich żołnierzy samolotami transportowymi Ił-76 i śmigłowcami startującymi z okupowanego Krymu. Jednocześnie w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, mają zostać wywołane protesty i zamieszki.



Do inwazji na Mołdawię mogłoby dojść w okolicach 9 maja - tego dnia prezydent Władimir Putin może ogłosić uznanie niepodległości Naddniestrza, co otworzyłoby drogę do realizacji "scenariusza donbaskiego", czyli interwencji Rosji rzekomo w obronie nowo uznanego państwa.

"The Times" odnotowuje, że doniesienia ukraińskiego wywiadu nie są zgodne z ocenami zachodnich wywiadów, które twierdzą, że Rosja nie ma wystarczających zasobów wojskowych, aby bezpiecznie przerzucać żołnierzy drogą powietrzną do Naddniestrza, nie narażając się na zestrzelenie samolotów i śmigłowców przez ukraińską obronę przeciwlotniczą w obwodzie odeskim.



Cytowany przez "The Times" brytyjski analityk twierdzi, że rosyjska operacja wojskowa w Mołdawii mogłaby mieć trzy cele: odciągnięcie części ukraińskich wojsk na nowo utworzony, południowo-zachodni front; podkopanie proeuropejskiej polityki mołdawskiego rządu oraz wysłanie sygnału ostrzegawczego dla Zachodu wskazującego, że dalsze wsparcie dla Ukrainy może prowadzić do destabilizacji w regionie na znacznie większą skalę, które może potencjalnie objąć nawet Bałkany.