07:28 Telewizja Ukraine24 zamieściła specjalne życzenia dla Polski i Polaków z okazji Święta Konstytucji 3. Maja

07:00 Od środy 4 maja ambasada Szwecji wznowi działalność w Kijowie

06:44 Rosyjski resort obrony: Do Rosji w ciągu doby wywieziono z Ukrainy ponad 11,5 tys. osób

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Rosji wynika, że wśród wywiezionych do Rosji 2 maja - bez udziału władz Ukrainy - było 1 847 dzieci. Wśród tych osób mają być również ewakuowani z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, separatystycznych republik istniejących na terenie rosyjskiego Donbasu. Resort obrony Rosji przekonuje, że wszystkie te osoby zostały wywiezione do Rosji zgodnie z ich wolą. Kijów alarmuje, że są to przymusowe deportacje obywateli Ukrainy.



06:42 W Donbasie Ukraińcy odparli 12 rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby

W czasie odpierania rosyjskich ataków zniszczonych zostało sześć czołgów, pięć systemów artyleryjskich, 22 bojowe wozy piechoty i osiem innych pojazdów - informuje Sztab Generalny armii Ukrainy.

06:37 Ołeksij Daniłow: Putin ostrzegł Węgry, że dokona inwazji na Ukrainę

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow na antenie ukraińskiej telewizji stwierdził, że "Putin ostrzegł Węgry z wyprzedzeniem, że Ukraina zostanie najechana". - Węgry... otwarcie deklarują swoją współpracę z Rosją - mówił Daniłow. Jak dodał "z jakiegoś powodu Węgrzy myśleli, że będą mogli zająć 'swoją' część terytorium (Ukrainy)". - To się nigdy nie stanie. Kraj, który zachował się w ten sposób - zobaczymy jakie będą konsekwencje dla tego kraju, gdy wojna się zakończy - zakończył.