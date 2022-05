Dzisiejsza rozmowa - pierwsza od miesiąca i pierwsza po wygranych przez Macrona wyborach - odbyła się z inicjatywy prezydenta Francji.

Reklama

Putin miał zrelacjonować Macronowi "przebieg operacji specjalnej mającej na celu ochronę Donbasu i ewakuację ludności cywilnej z Azowstalu".

Jak relacjonuje rosyjska agencja RIA Nowosti, podczas rozmowy Putin podkreślił, że "kraje Zachodu mogą pomóc w powstrzymaniu zbrodni ukraińskich wojskowych i bojowników batalionów narodowych, ale kraje UE je ignorują".

Ponadto rosyjski prezydent zarzucił Zachodowi, że ignoruje "zbrodnie wojenne Ukrainy", a może to okrucieństwo powstrzymać zaprzestając dostaw broni i "wywierając odpowiednią presję na władze w Kijowie".

Reklama

Czytaj więcej Gospodarka Władimir Putin podpisał dekret o rosyjskich sankcjach odwetowych Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o odwetowych sankcjach gospodarczych w odpowiedzi na „nieprzyjazne działania niektórych obcych państw i organizacji międzynarodowych”, poinformowały służby prasowe Kreml.

Putin mówił o pryncypialnym podejściu Moskwy do negocjacji z Kijowem i zauważył, że "mimo niekonsekwencji władz ukraińskich Moskwa otworzyła się na dialog z Kijowem". Ale to właśnie Kijów, jak mówił Putin, "nie jest gotowy do poważnej pracy nad zakończeniem konfliktu".



Tymczasem, według słów Putina, "Rosja jest gotowa na rozmowy z Ukrainą".



Emmanuel Macron miał zwrócić uwagę, że działania wojenne wywierają negatywny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe, ale Putin oświadczył, że to efekt nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych.



Autopromocja Nowy Parkiet.com Liczy się

pogłębiona analiza » SPRAWDŹ

Strona francuska poinformowała jak dotąd tylko o tym, że rozmowa prezydentów trwała ponad 2 godziny.