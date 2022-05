Szef MSZ Izraela, Jair Lapid zapowiedział wezwanie rosyjskiego ambasadora na "ostrą rozmowę" do izraelskiego resortu spraw zagranicznych w związku z wypowiedziami Ławrowa.

- To niewybaczalne, skandaliczne stwierdzenie, straszliwy błąd historyczny, oczekujemy przeprosin - powiedział Lapid w rozmowie z serwisem Ynet.

Przewodniczący zarządu instytutu Jad Waszem ubolewał nad tym, że Ławrow szerzy "antysemickie teorie spiskowe niepoparte faktami"

W czasie rozmowy z włoską telewizją Rete 4 Ławrow był pytany jak Rosja może twierdzić, że denazyfikuje Ukrainę, skoro prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, jest Żydem.

- Mówią "co to za denazyfikacja, skoro jesteśmy Żydami", cóż, sądzę, że Hitler też miał żydowskie korzenie, więc to nic nie znaczy - odpowiedział szef rosyjskiej dyplomacji.

- Od dawna słyszeliśmy, jak mądrzy Żydzi mówili, że największymi antysemitami są sami Żydzi - dodał Ławrow.



Dani Dayan, przewodniczący zarządu instytutu Jad Waszem, nazwał słowa Ławrowa "obrazą i poważnym ciosem dla ofiar prawdziwego nazizmu".



W rozmowie z izraelskim radiem Dayan ubolewał nad tym, że Ławrow szerzy "antysemickie teorie spiskowe niepoparte faktami".