Do zdarzenia doszło 1 maja wieczorem - podała agencja RIA Nowosti, powołując się na rosyjską państwową inspekcję pracy. Według tego źródła, doszło do zapłonu wytwarzanego w zakładach produktu.

Na skutek wybuchu i pożaru poszkodowane zostały trzy pracownice fabryki amunicji w Permie. Jedna z nich zmarła na miejscu, dwie przewieziono do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować życia jednej z rannych, stan drugiej lekarze oceniają jako "bardzo ciężki" - przekazał regionalny resort zdrowia.

Przyczyny wybuchu nie są znane. Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić komisja.

Fabryka w Permie to ważny element rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Zakłady wytwarzają m.in. pociski do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad i Smiercz, systemów obrony przeciwlotniczej, czołgów i artylerii samobieżnej, a także proch kulisty do amunicji do broni strzeleckiej.