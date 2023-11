To sedno uchwały Sądu Najwyższego rozstrzygającej kwestię istotną dla zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza. Zagadnienie to budzi w praktyce rozbieżności, mimo że w kodeksie postępowania cywilnego poświęcono jej cały rozdział: „Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza”.

Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza

W sprawie, którą zajął się SN, z wnioskiem o zabezpieczenie spadku wystąpiła B., ustawowy spadkobierca zmarłej, której majątek znalazł się w rękach innej krewnej oraz obcego mężczyzny. B powołała się na testament i wystąpiła do sądu rejonowego (sądu spadku), aby wydał postanowienie o sporządzeniu inwentarza (czyli formalnego spisu przez komornika pozostawionego przez zmarłą majątku), oddaniu ruchomości pod jej dozór oraz ustanowieniu dozoru nad nieruchomością, a także powierzeniu go jej. Sąd rejonowy oddalił jednak wniosek, uznając, że B. nie uprawdopodobniła zagrożenia zawłaszczenia majątku spadkowego i swojego prawa do spadku, co następuje zwykle później w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rozpoznając zażalenie wnioskodawczyni, Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędzi Edyty Bronowickiej powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego, mianowicie, czy na postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia spadku orzekające co do istoty sprawy przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia czy apelacji.

W uzasadnieniu sędzia wskazała, że tej kwestii dotyczą dwa przepisy: art. 635 § 6 k.p.c., że na postanowienie w zakresie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenia, oraz art. 518 k.p.c., że od postanowień sądu pierwszej instancji orzekających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. W tym wypadku chodzi właśnie o takie postanowienia. Także orzecznictwo SN skłaniało się do apelacji, którą rozpatruje sąd wyższej instancji. Ale pojawiało się też przeciwne stanowisko.