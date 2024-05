SR uznał, że sama zainteresowana miała interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie stosunku pracy, co – jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego – jest do tego warunkiem koniecznym. Przypomniał przy tym, że kwestia ta ma niebagatelny wpływ na prawo do niektórych bieżących i przyszłych świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz na ich wysokość.

- Ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy jest w takim przypadku sposobem ochrony praw i uprawnień pracowniczych, gdy jeszcze nie jest możliwe dochodzenie świadczeń od pracodawcy albo z ubezpieczeń społecznych – podkreślił sąd, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I PK 132/16).

Sama zainteresowana miała nie tylko ściśle określone i narzucone godziny wykonywania obowiązków, ale też m.in. firmowe ubranie, w którym musiała przychodzić do salonu. - W przypadku zleceniobiorcy, to ten co do zasady może wykonywać swoje czynności w ubiorze jaki uznaje za stosowny. Powódka nie miała takiej możliwości – zauważył sąd. Za nieznaczący uznał fakt, że hostessa sama podpisywała umowy cywilnoprawne, rzekomo zgadzając się na zaistniałą sytuację.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt VI P 513/17