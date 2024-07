Nie wpuścił posłanek, które nie miały zgody na wjazd. Teraz stanie przed sądem

Policjant bronił granicy, teraz trafi przed sąd. Powodem niewpuszczenie posłanek

Jak tłumaczy w rozmowie z Onetem były policjant, w dniu w którym posłanki próbowały dostać się do strefy zamkniętej pełnił on służbę i został wezwany do jednego z punktów kontrolnych.

— Obecni na miejscu policjanci nie wiedzieli, co zrobić. Na miejscu były już panie posłanki Jachira i Zielińska, które próbowały wjechać do strefy. Zapytałem je, jaka jest sytuacja. Powiedziały, że występowały o zgodę do komendanta Straży Granicznej. Nie dostały jej. Poprosiłem je o dokumenty w tej sprawie. Tłumaczyły się jakimś mailem, że nie potrzebują zgody — przekazał w rozmowie z Onetem Tomasz Waszczuk.

Tego dnia posłanki nie zostały wpuszczone do strefy zamkniętej. Zapowiedziały także dalsze działania — zarówno w celu dostania się do strefy zamkniętej, jak i pociągnięcia policjanta do odpowiedzialności.

Obrońca granicy przed sądem. Jachira: "Byłam pozytywnie zaskoczona"

— Kiedy przyszła informacja, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, pomyślałam: Wow, no nareszcie! Szczerze mówiąc, byłam pozytywnie zaskoczona postawieniem zarzutów i skierowaniem tej sprawy do sądu — skomentowała sprawę postawienia zarzutów policjantowi pilnującemu granicy białoruskiej posłanka KO Klaudia Jachira.

Oburzenia w związku z całą sprawą nie kryją m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy za czasów swoich rządów zadbali o to, by policjant nie został pociągnięty do odpowiedzialności za wykonywanie rozkazów pilnowania strefy zamkniętej przy granicy z Białorusią.

— Policjant sumiennie wykonujący swoje obowiązki po zmianie władzy otrzymuje zarzuty. To polityczna zemsta na funkcjonariuszu i kolejny akt niezwykle przygnębiającej historii o tym jak władza traktuje obrońców naszych granic. Nie zostawimy tej sprawy. To absolutny skandal — skomentował sprawę Mariusz Błaszczak, który sprawował funkcję ministra obrony narodowej w czasie, gdy miejsce miały próby wjazdu posłanek do strefy granicznej.