Kurier nie doręczył wypowiedzenia, pracodawca zapłaci odszkodowanie

Rozpatrując sprawę sąd przypomniał, że pracownikowi, z którym umowa rozwiązana została niezgodnie z przepisami kodeksu pracy, należy się odszkodowanie - i to sąd decyduje o jego wypłacie lub przywróceniu podwładnego na stanowisko. Ocenił, że w tym przypadku nie można założyć, iż mężczyzna miał realną możliwość zapoznania się z wysłanymi do niego papierami – nie wiedział bowiem, że firma skierowała do niego jakiekolwiek pismo, zaś ani szef, ani oddelegowany do ich dostarczenia kurier nie kontaktowali się z nim w tej sprawie.

Co robić, kiedy pracownik unika odbioru przesyłki?

Ocena takiego zdarzenia mogłaby wyglądać inaczej w przypadku podwładnego, który świadomie unikałby odbioru. - W sytuacji gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli, z własnej woli, celowo, nie podejmuje przesyłki zawierającej to oświadczenie lub odmawia przyjęcia, należy przyjąć, iż zostało mu ono skutecznie złożone – zauważył sąd.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: VI P 147/20