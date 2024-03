Kiedy wypłata wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

- Ma to swoje uzasadnienie. W przeciwnym razie doszlibyśmy do sytuacji, w której wszędzie tam gdzie pracownik nie mógłby uzyskać świadczeń od firmy składałby wniosek o ogłoszenie jej upadłości i otwierałoby mu do drogę do występowania z roszczeniami do FGŚP- mówił sędzia Pacuda.

Zwrócił też uwagę, że co prawda niniejszej sprawie zwłoka w ogłoszeniu upadłości spowodowała, że upłynął okres 12 miesięcy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a wydaniem postanowienia stwierdzającego niewypłacalność, jednak przepisy unijne oraz krajowe są w tej kwestii jednoznaczne.

- Jedyne co można rozważać w takiej sytuacji to kwestia nadużycia prawa, ale to pozostaje poza kontrolą SN w niniejszej sprawie- dodał sędzia Pacuda.

Wyrok SN z 6 marca 2024 r. (sygn. I PSKP 22/23)