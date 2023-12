Nauczyliśmy się, że szczęście jest celem samym w sobie. Zaczynamy je ścigać, a ono wciąż ucieka. Dopiero, gdy przestajemy je gonić i zajmujemy się tym, co mamy ważnego do zrobienia, zainteresowane podchodzi do nas – mówi psycholog, Zbigniew Ryżak, autor książki „Silna psychika. Poradnik wzmacniania odporności psychicznej na trudne czasy”.