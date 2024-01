Jarosław Kaczyński: Dla części polskich polityków Polska może być tylko kondominium

- Jestem głęboko osobiście przekonany, że przynajmniej w nieco dłuższym okresie - ale ten nieco dłuższy to znaczy kilka lat - to będzie jednak przyszłość państwa demokratycznego i praworządnego. A ci, którzy próbują to państwo zniszczyć poniosą najdalej idące konsekwencje swoich działań - oświadczył prezes PiS.

Prezes PiS: Chcemy rozmawiać z przeciwnikami politycznymi

Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że państwo ma służyć narodowi i jednostce. - Nie możemy się zepchnąć do takiej sytuacji, która została stworzona w poprzednich latach przez naszych przeciwników, tzn. do sytuacji wojny, gdzie ten element merytoryczny zupełnie zanika - dodał. Jarosław Kaczyński nawiązał przy tym do historii Prawa i Sprawiedliwości oraz organizowanych w przeszłości dyskusji o przyszłości Polski. Zaznaczy, że w tamtych debatach brali udział przedstawiciele różnych stron ekonomii i polityki.

- Dzisiaj patrzymy na tę historię jako na coś odległego, ale przynajmniej jeżeli o mnie chodzi - a sądzę, że to jest pogląd wielu innych ludzi, przedstawicieli naszej formacji - to jest ta sytuacja, do której chcielibyśmy wrócić. Chcielibyśmy wrócić do takiej sytuacji, w której można dyskutować z politycznymi przeciwnikami, nawet takimi, którzy bardzo dobrze zdają sobie sprawę, jakie są kulisy naszego życia publicznego, kulisy polskiej historii, przynajmniej tej od 1989 r. - zadeklarował.

- Można z nimi rozmawiać mimo różnic poglądów i interesów, i to tych głębokich. To jest nasze głębokie przeświadczenie, że tak być powinno i sądzimy, że to, co jest w tej chwili przez nas rozpoczynane też się temu powinno przysłużyć - dodał.