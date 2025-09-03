Ulga mieszkaniowa, czyli zwolnienie, które pozwala zaoszczędzić, a nawet uniknąć PIT od opodatkowanego zbycia nieruchomości mieszkalnych co do zasady może przejść na spadkobierców. Są jednak sytuacje, w których rozliczenie preferencji po śmierci podatnika nie będzie możliwe. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku.

Czy każda sprzedaż nieruchomości podlega PIT?

Kością niezgody w sprawie były podatkowe skutki sprzedaży mieszkania. Z wniosku o interpretację wynikało, że ojciec podatnika dostał je od swoich rodziców w styczniu 2022 r. Trzy lata później postanowił sprzedać je, żeby kupić inne lokum. Pod koniec stycznia 2025 r. podpisał umowę przedwstępną zadatkową nabycia nowego mieszkania za 270 tys. zł. Kilka dni później sfinalizował sprzedaż mieszkania, które nabył w darowiźnie za 360 tys. zł. Niestety tuż po wizycie u notariusza mężczyzna zmarł. Spadek po nim – w tym cenę zapłaconą przez nabywców sprzedanego tuż przed śmiercią mieszkania – odziedziczyło dwóch synów.

Ponieważ zmarły sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku nabycia co do zasady powinien od tego rozliczyć PIT. Jednak z uwagi na to, że pieniądze planował ponownie wydać na własne cele mieszkaniowe miałby prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. I tak zamierzał. Dlatego jeden z synów wystąpił do fiskusa o wyjaśnienie jak wygląda jego sytuacja w zakresie nierozliczonego przez spadkodawcę PIT. Sam nie ukrywał, że zasadniczo ciąży na nim konieczność opłacenia połowy podatku od sprzedaży nieruchomości przez ojca. Jednak był przekonany, że uratuje go od tego ulga mieszkaniowa, z której zamierzał skorzystać zmarły.

Fiskus na to rozwiązanie zielonego światła nie dał. Nie kwestionował już, co prawda, że preferencja z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ma wymiar majątkowy i może podlegać przejęciu przez spadkobiercę. Niemniej zastrzegł, że warunkiem przejęcia praw i obowiązków przez spadkobiercę podatnika jest ich istnienie u spadkodawcy.