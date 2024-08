Fiskus uznał, że nie. Przypomniał, że ryczałt od najmu wynosi 8,5 proc. przychodów do 100 tys. zł i 12,5 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Przy czym zgodnie z art. 12 ust. 13 ustawy o zryczałtowanym PIT, gdy przychody z najmu osiągają małżonkowie, to limit przychodów dotyczy łącznie obojga. Tak samo uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Sposób rozliczenia najmu w małżeństwie a limit dla ryczałtu

Inaczej do sprawy podszedł NSA, ale racji podatnikowi też nie przyznał. Przypomniał, że jeśli chodzi o opodatkowanie małżonków, to ustawodawca co do zasady w PIT traktuje ich jako odrębnych podatników. I to niezależnie od łączącego ich ustroju majątkowego. Wyjątkiem jest tzw. wspólne rozliczenie małżeńskie.

Jednak, jak zauważyła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, w zryczałtowanym PIT nie ma możliwości wspólnego opodatkowania małżonków. Ustawodawca przewidział jedynie, że małżonkowie, wybierając ryczałt, mogą oświadczyć, iż tylko jeden z nich będzie opodatkowany od całości przychodów.

I tak stało się w spornej sprawie. A skoro małżonkowie złożyli takie oświadczenie, to podatnikiem ryczałtu jest tylko ten małżonek, który został wskazany w oświadczeniu. W konsekwencji w sprawie w ogóle nie miał zastosowania przepis o łącznym limicie małżonków.

Zdaniem NSA można się zastanawiać, dlaczego ustawodawca podniósł od 2023 r. limit małżeński przy najmie do 200 tys. zł. Może chodziło o zachowanie większej równości, ale tego lepiej zbadać nie mógł. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1433/21