Jak podkreślił WSA, uprawnienia do wniesienia zażalenia na orzeczenie w sprawie zawieszenia postępowania, co niewątpliwie obejmuje również odmowne rozstrzygnięcie tej kwestii, ustawodawca nie obwarował jakimikolwiek warunkami. Tym bardziej zatem fiskus nie może w ramach swojej praktyki prawa tego w jakikolwiek sposób ograniczać. W ten sposób bowiem pozbawiałyby wnioskujących o zawieszenie dwuinstancyjnego trybu rozpoznawania ich wniosków, a – w konsekwencji – także możliwości bieżącej sądowoadministracyjnej kontroli legalności sposobu, w jaki żądania tego typu traktują. Byłoby to pozbawienie ochrony sądowej i praktyka taka narusza zasady i standardy konstytucyjnej ochrony.

Co prawda sąd przyznał, że dostrzega pewne ryzyka nadużyć procesowych, związane ze składaniem przez strony zupełnie niezasadnych wniosków o zawieszenie, jedynie w celu obstrukcji w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo celno-skarbowej. Niemniej zdaniem WSA w spornej sprawie taka sytuacja nie zachodzi. A obiektywnie mnogość wszczętych kontroli wobec danego podatnika, a zwłaszcza mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, może stanowić znaczne utrudnienie w prowadzeniu jego działalności, w niektórych przypadkach nawet mu ją uniemożliwić.

Zdaniem WSA niezależnie od wyłączenia z art. 93 ustawy o KAS, fiskus powinien mieć jednak na względzie, aby zarówno przy wszczynaniu kolejnych kontroli, jak i w toku ich prowadzenia, kontrolowany nie miał obiektywnych podstaw, żeby czuć się zastraszony, dyskryminowany czy szykanowany. Postępowanie urzędników w tym zakresie podlega bowiem zasadom legalizmu i musi budzić zaufanie do organów.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Wr 628/23.

Artur Nowak

radca prawny, partner w kancelarii DZP Domański Zakrzewski Palinka

Wyrok WSA we Wrocławiu jest słuszny i ważny dla uprawnień kontrolowanych przedsiębiorców. Trudno bowiem zgodzić się z fiskusem, że właściwą formą jego działania we wpadkowych kwestiach procesowych - jak np. wniosek o zawieszenie spornej kontroli - powinno być jedynie pismo informacyjne, zamiast przewidzianego przez procedurę podatkową postanowienia. Takie podejście nie ma oparcia w przepisach, a do tego znacząco ogranicza prawa podatników, przede wszystkim pozbawia prawa do sądu. Odrębną i równie istotną kwestią jest skrytykowana przez WSA praktyka wszczynania i równoczesnego prowadzenia kilku kontroli, co bywa niezwykle uciążliwe nawet dla dużych podatników. Niestety pozwala na to, co najmniej dyskusyjne, wyłączenie stosowania przepisów o ograniczeniu liczby kontroli z prawa przedsiębiorców. A sporna sprawa pokazuje, że temu rozwiązaniu warto by się ponownie przyjrzeć.