W pierwszym kwartale 2024 r. ogólna liczba kontroli podatkowych spadła o 13 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 r. W przypadku kontroli VAT spadek wyniósł nawet więcej, bo 19 proc. Poinformowała o tym zastępczyni szefa Krajowej Administracji Skarbowej Małgorzata Krok podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. przedsiębiorczości.

Zalecono, by kontrole nie trwały dłużej niż sześć dni

Jak deklarowali przedstawiciele KAS, w związku z postępującą cyfryzacją rozliczeń coraz większą rolę będą odgrywały tzw. czynności sprawdzające, czyli weryfikowanie rozliczeń firm na podstawie elektronicznie dostarczonych danych. Już w lutym 2024 r. rozesłano do urzędów skarbowych zalecenie, aby u mikroprzedsiębiorców klasyczne kontrole były podejmowane tylko w ostateczności. Równocześnie zalecono, by kontrole nie trwały dłużej niż sześć dni. To nawiązanie do proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w prawie przedsiębiorców, zakładających skrócenie czasu kontroli z 12 do 6 dni w roku.

– Nasza strategia zakłada klientocentryczność – deklarowała Małgorzata Krok, opisując starania o poprawę obsługi podatników. Zapowiedziała wdrożenie programu „Karta 360 stopni dla przedsiębiorcy”. – Obsługujący przedsiębiorców urzędnik będzie miał pełny wgląd w sytuację danej firmy i poinformuje go, czy np. nie ma zaległości w podatkach i czy wszystkie jego dane są aktualne – wyjaśniała wiceszefowa KAS. Według niej administracja chce zwalczać nieprawidłowości podatkowe, ale też wspomagać te 80 proc. podatników, którzy płacą daniny w terminie (w przypadku VAT ten wskaźnik wynosi 94 proc.).

Fiskus coraz bardziej przyjazny firmom

Administracja skarbowa prowadzi zresztą badania poziomu zadowolenia petentów odwiedzających urzędy za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm badawczych. Wskaźniki te wzrastają. W 2020 r. 77 proc. osób wychodzących z wizyty w urzędzie skarbowym przyznawało, że ta jedna wizyta pozwoliła skuteczne załatwić sprawę. Według tegorocznego badania wskaźnik ten wzrósł do 89 proc. Jednak – jak przyznała Małgorzata Krok – wciąż jest wiele do zrobienia w poziomie zadowolenia petentów. W 2020 r. aż 20 proc. ankietowanych uznało, że podczas wizyty w urzędzie skarbowym „nie wszystko poszło sprawnie”. Obecnie ten wskaźnik spadł do 14 proc.

Posłowie zarzucali przedstawicielom skarbówki, że w bardziej złożonych sprawach, wymagających od urzędników większego doświadczenia w wyjaśnianiu bądź rozstrzygnięciu sprawy przedsiębiorcy, napotykają kłopoty. Dzieje się tak m.in. z powodu odchodzenia części wykwalifikowanej kadry urzędniczej do innych miejsc pracy. – Niestety, pod względem wynagrodzeń, szczególnie w dużych miastach, nie jesteśmy konkurencyjni – przyznała Małgorzata Krok. Zadeklarowała jednak, że obecnie w KAS nie występują poważniejsze problemy kadrowe.