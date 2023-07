Ścigają sowieckich lotników, którzy bombardowali Lublin

Parlament Europejski zadecydował. Ładowarki przy trasach co 60 kilometrów

W ramach pakietu Fit for 55 Parlament Europejski przyjął nowe przepisy dotyczące ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki mają być umieszczone przy głównych trasach nawet co 60 km. Z kolei stacje tankowania wodoru muszą zostać wybudowane co 200 km.