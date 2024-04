Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 796 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Głównodowodzący ukraińską armią gen. Ołeksandr Syrski publikuje nagrania uderzeń ukraińskiego lotnictwa na zgrupowania Rosjan.

Takie informacje przekazuje AP, a jako pierwszy o sprawie napisał dziennik „The Wall Street Journal”. Źródłem doniesień jest „przedstawiciel władz USA zbliżony do sprawy”.



Joe Biden mówił, że Władimir Putin jest odpowiedzialny za śmierć Aleksieja Nawalnego

Mimo że przedstawiciele władz USA obarczają Putina odpowiedzialnością za śmierć Nawalnego, który odsiadywał wieloletni wyrok więzienia w surowych warunkach rosyjskich kolonii karnych, w których często trafiał do karceru. Jednak, jak wynika z ustaleń wywiadu USA, nie ma dowodów, by Putin bezpośrednio zlecił doprowadzenie do śmierci Nawalnego lub że wiedział, kiedy ta śmierć nastąpi.



Nawalny zmarł 16 lutego w rosyjskiej kolonii karnej w rejonie koła podbiegunowego. Opozycjonista był najbardziej znanym przeciwnikiem politycznym Władimira Putina.