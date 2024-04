Mariusz Kamiński twierdzi, że sposób prowadzenia sejmowej komisji śledczej ws. wyborów korespondencyjnych, na której był on świadkiem i zadawanie mu pytań o trzeźwość jest niedopuszczalnym łamaniem prawa. Co konkretnie było tu niegodne z prawem?

W swojej 30-letniej praktyce nie spotkałem się jeszcze z tak agresywną formułą zadawania pytań jak czyni to poseł Dariusz Joński. Pytanie do pana Kamińskiego o trzeźwość nie zmierzało do weryfikacji jego wiarygodności lub ustalenia faktów tylko do jego upokorzenia. Pan Joński nie miał absolutnie żadnego prawa, żeby sugerować w pytaniu rzekomy wpływ środków odurzających na zachowane mojego klienta, tym bardziej, że twierdzeniom pana Michała Wypija zaprzeczyło pod przysięgą co najmniej dwóch świadków. Uważam, że doszło do znieważenia świadka.

Czy będziecie podejmować jakieś działania prawne w związku z tym?

Po analizie tego zdarzenia pan Mariusz Kamiński zamierza podjąć działania zmierzające do pociągnięcia przewodniczącego Jońskiego do odpowiedzialności wobec nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez zniesławienie. Prawo zakazuje zadawania pytań, które są oparte na sugestii i to jeszcze przy wykorzystaniu znieważenia.