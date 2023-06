IPN szuka rodzin osób zaginionych w czasie wojny

Naukowcy odnaleźli masowe groby ofiar egzekucji na Górkach Czechowskich w Lublinie. Miejsce poszukiwań wytypowano na podstawie raportu płk. Rudolfa Ostrzyńskiego, który na podstawie zebranych świadectw oraz ustaleń z wizji lokalnych określił orientacyjne lokalizacje miejsc, w których na przełomie 1947 i 1948 r. przeprowadzono ekshumacje. Dokonano również analizy zeznań i relacji, a także archiwalnych zdjęć lotniczych oraz danych przestrzennych.

Reklama

Na tej podstawie przebadano części wąwozu w okolicy tzw. mogiły legionisty. W listopadzie 2022 r. znaleziono tam szczątki ludzkie. W trakcie badań przeprowadzonych teraz natrafiono na trzy zbiorowe mogiły oraz liczne luźne kości, część z nich była zniszczona w wyniku osuwania się na nie dużych kamieni, a także przez detonacje saperskie.

Z informacji podanej przez pion śledczy IPN w Lublinie wynika, że znaleziono tam kompletne szczątki należące do co najmniej 35 osób, a także kilka zniszczonych szkieletów. Wstępnie biegli antropolodzy stwierdzili, że należały one do mężczyzn i kobiet. Wiek ofiar oscylował w granicach 15–60 lat, przy czym przeważały osoby młode.

Czytaj więcej Historia Rusza budowa Muzeum KL Plaszow Podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Plaszow w Krakowie.

Ofiary w chwili śmierci były ubrane. Odnaleziono liczne artefakty m.in. klamry, haftki, sprzączki, fragmenty grzebieni, guziki plastikowe i metalowe, kosmetyki (m.in. pomadkę do ust). Przy szczątkach jednej z ofiar znaleziono metalowy, emaliowany kubek, przy innych – nożyczki, scyzoryk, pęsetę. Przy niektórych szkieletach znaleziono zaś guziki formacji mundurowych II RP – wojskowe, Związku Strzeleckiego i Straży Pożarnej.