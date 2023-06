Rusza budowa Muzeum KL Plaszow

Gardocka: Lex Tusk to nie jest twór prawny. To narzędzie walki politycznej

Nie wierzę, że prawnik wykształcony na Uniwersytecie Jagiellońskim nie rozumiał, co podpisuje. Jeśli rozumiał, co podpisał, to źle o nim świadczy. A jeśli nie rozumiał, to jeszcze gorzej – tak o lex Tusk mówi w programie „Rzecz o Prawie” prof. Teresa Gardocka z Uniwersytetu SWPS. Nie ma ona wątpliwości, że ustawa o komisji do badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo RP to „prawo zbójeckie, które nie ma nic wspólnego z demokratycznymi strukturami prawnymi w tym kraju”.