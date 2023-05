W Sobiborze pokazane zostaną pozostałości komór gazowych

– Kolejnym etapem była budowa budynku Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Swoją bryłą obiekt wpisuje się w przestrzeń po byłym niemieckim obozie zagłady. Składa się z przeszklonej sali wystawienniczej, w której znajduje się wystawa główna, oraz sali wielofunkcyjnej przeznaczonej m.in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykładów i seminariów. W budynku znajduje się również miejsce obsługi zwiedzających, a także pomieszczenia biurowe dla pracowników – dodaje Kowalczyk-Nowak.

W październiku 2020 r. otwarta została wystawa, która obejmuje niemal setkę zdjęć i dokumentów. Centralną część ekspozycji zajmuje gablota, w której znajduje się 700 obiektów odkrytych podczas trwających od 2000 r. badań archeologicznych. Są to przedmioty należące do ofiar, m.in. biżuteria, klucze, okulary, fragmenty ubrań, przybory piśmiennicze. Inwestycja wraz z budową tzw. polany mogił kosztowała ok. 15 mln zł. RFN przekazała dodatkowo 1 mln euro na realizację wystawy stałej oraz wydanie katalogu.

– W ramach ostatniego etapu robót budowlanych, który rozpoczął się w 2021 r., powstaje symboliczny mur biegnący wzdłuż drogi, którą ofiary obozu pędzone były do komór gazowych, i okalających polanę mogił. Sama droga pokryta została białym kruszywem. Zabezpieczone zostały fundamenty komór gazowych, a ich ruiny będą częściowo wyeksponowane za pomocą specjalnych przeszkleń. Na terenie byłego obozu pojawią się tablice informacyjne i ławki. W pobliżu budynku muzealnego powstanie cokół, na którym umieszczony zostanie pochodzący z 1977 r. pomnik matki z dzieckiem – opisuje Agnieszka Kowalczyk-Nowak.

W Sobiborze znajdował się obóz zagłady. Zamordowano w nim 170–180 tys. osób, głównie Żydów m.in. z Holandii, Słowacji, Polski, Francji. Po wybuchu zbrojnego buntu 14 października 1943 r. obóz został zlikwidowany, a teren uprzątnięty z elementów infrastruktury. W miejscu masowych mogił posadzono las. Niemcy w ten sposób zacierali ślady zbrodni.