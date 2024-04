- Rozpoczęły się konsultacje, one będą prowadzone aż do wyborów parlamentarnych. Z Lewicy nie startuje żaden minister, inaczej niż w przypadku KO, ponieważ oni (ministrowie Lewicy) się umówili na tę pracę jako liderzy resortów na pełne cztery lata. Pierwsze przymiarki jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu są, tak aby poprawiać pewne rzeczy i udoskonalać - powiedział Biedroń.

Robert Biedroń o wyborach samorządowych: Sejmik wyszedł jak wyszedł, ale w miastach mamy wielu radnych

Na pytanie o słaby wynik Lewicy w wyborach samorządowych (niewiele ponad 6 proc. ws kali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich) Biedroń odparł, że "wybory samorządowe są zawsze trudne dla Lewicy". - Sejmik wyszedł jak wyszedł, ale w wielu miastach Polski: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu mamy większą liczbę radnych - zaznaczył. Biedroń przyznał jednak, że Lewicy "potrzebna jest korekta". - Na to przyjdzie czas po 9 czerwca (dzień wyborów do PE) - podsumował.



Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Wybory samorządowe to ostrzeżenie. Nie chwiać koalicją Lewica jest rzeczywiście dość mocno uposażona versus swój wynik. Ale nie uważam, że to jest w tej chwili najważniejszy przedmiot, o którym mamy dyskutować - mówił w rozmowie z TVN24 marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, pytany o ewentualną rekonstrukcję rządu.

Biedronia pytano też czy jest pewien, że — jak zapisano w umowie koalicyjnej — Włodzimierz Czarzasty w drugiej połowie kadencji Sejmu zastąpi w roli marszałka Szymona Hołownię.



- Tak, bo nam się dobrze współpracuje, mamy dobre relacje. Umowa koalicyjna jest dziś nienegocjowalna i gwarantuje wszystkim odpowiedzialność za poszczególne resorty. Nie widzę tu możliwości do rozmów — odparł. Tymczasem marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, już po wyborach samorządowych mówił, że „umowa koalicyjna to nie Pismo Święte” sugerując, że może dojść do zmian w jej ustaleniach.