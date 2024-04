„Tylko my możemy zatrzymać brunatne siły w Europie”. Konwencja wyborcza Lewicy

Wspomnieniami z czasów wejścia Polski do UE podzielił się były premier Marek Belka. – Wtedy zależało nam, żeby nas traktowano jako pełnoprawnego członka Unii, a nie New Kid On The Block. I oczywiście o pieniądze – opowiadał. – 20 lat później jest już inaczej, Unia Europejska już jest inna, problemy są inne. Kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny – wszystko to stawia przed wspólnotą europejską nowe wyzwania. Musimy być w centrum tych wydarzeń – dodał.

Dziedzictwo Jałty zostało wyrzucone do śmietnika historii

Odniósł się również do drogich kredytów mieszkaniowych, które są utrapieniem zwłaszcza młodych ludzi. – Gdybyśmy byli członkami strefy euro, to raty kredytów byłyby co najmniej o 1/3 niższe – powiedział

O czasach wejścia do UE mówił też inny były premier Włodzimierz Cimoszewicz. – 20 lat temu, w dniu wejścia do UE, pojechałem na granicę w Słubicach. Był tam ze mną mój odpowiednik czyli minister spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fischer. Byliśmy dumni i odczuwaliśmy satysfakcję, że okropne dziedzictwo Jałty zostało wyrzucone do śmietnika historii. Dziś słyszymy, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Na szczęście. Unia się zmienia. Zasada jest taka, ze ten kto się nie dostosuje, ten przegrywa – powiedział.

Jego zdaniem wspólnota europejska powinna teraz zacząć dyskusję o niezbędnych zmianach traktatowych. – Konserwatywne rządy i konserwatywne partie nie chcą zmian. Lewica powinna mieć ambicję i zdolność stanięcia na czele tych wszystkich, którzy chcą zmian – powiedział. – Chcemy silniejszej unii, demokratycznej i rozmawiającej z ludźmi – dodał.