Lewica nie była również w stanie zagospodarować tematów związanych z ekologią - Zieloni są częścią Koalicji Obywatelskiej, ruchy ekologiczne w Polsce nieufnie traktują wszystkie partie i nie uważają raczej Lewicy za swojego przedstawiciela.



Na konwencji Lewicy była mowa o tym, że to Lewica wprowadzała Polskę do UE i ostrzegano, że Europie zagraża „brunatna fala”. Ale znów — równie proeuropejska jest Koalicja Obywatelska, która też ostrzega przed prawicowym populizmem a dodatkowo należy do największej frakcji w PE, Europejskiej Partii Ludowej, która w nowym PE zapewne też będzie głównym rozgrywającym.



Wreszcie — last but not least — Lewicy brakuje dziś silnego lidera, kogoś, kto byłby w stanie swoją charyzmą przejąć przynajmniej część tych tematów. Włodzimierz Czarzasty jest sprawnym politykiem, ale nie budzi wielkiego entuzjazmu wyborców. Robert Biedroń, gdy pojawia się w sondażach prezydenckich, osiąga poparcie na poziomie 2-3 proc. Wspomniani na wstępie Dziemianowicz-Bąk i Gawkowski, są politykami dla dużej części wyborców anonimowymi. Magdalena Biejat, mimo w sumie dość dobrej kampanii, w wyborach samorządowych w Warszawie przegrała nie tylko z Rafałem Trzaskowskim, ale też z Tobiaszem Bocheńskim, w bardzo przecież niechętnej PiS Warszawie.



Włodzimierz Czarzasty w 2019 roku ocalił Lewicę wprowadzając ją do parlamentu po klęsce w 2015 roku. Ale od tego czasu ugrupowanie to znalazło się w stagnacji. Po wyborach z 2023 roku Lewica wróciła do władzy, ale jej wynik był rozczarowujący. Wybory samorządowe potwierdziły, że pozycja Lewicy na polskiej scenie politycznej słabnie. Jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego potwierdzą ten trend — konieczna może okazać się nie tylko zmiana przywództwa, ale też kursu całej formacji.



Wybory do Parlamentu Europejskiego: Na Lewicy więcej tego samego

Czy Lewica ma pomysł na to, jak zmienić niekorzystny trend? Można mieć wątpliwości. Szefową sztabu wyborczego Lewicy została Katarzyna Kotula, jedna z twarzy walk o prawo Polek do aborcji do 12. tygodnia ciąży — a więc tematu, na który Lewica bardzo mocno stawiała przed wyborami samorządowymi i przyniosło to, mówiąc eufemistycznie, umiarkowany sukces.