Leasingodawca nie zgodził się z taką wykładnią i spór trafił na wokandę. Po kilku zwrotach akcji w pierwszej instancji udało jej się wygrać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że sporna regulacja zobowiązywała do wniesienia opłaty za przejazd autostradą, jak również dochodzenia opłaty dodatkowej, od każdego użytkującego pojazd na podstawie umowy leasingu, czyli od leasigobiorcy. I to niezależnie, czy został zgłoszony do CEPiK czy też nie.

Sąd zastrzegł, że wezwanie do obciążenia opłatą dodatkową może zostać skierowane bezpośrednio do leasingobiorcy, ale przy braku informacji w CEPiK możliwe jest też dochodzenie jej od właściciela. Ten jednak może zwolnić się z obowiązku jej wniesienia, dowodząc, że na podstawie umowy leasingu pojazd w dniu przejazdu był użytkowany przez kogoś innego. W spornym przypadku dowodem jest np. umowa jednoznacznie przesądzająca o braku odpowiedzialności skarżącej za niepłacony przejazd.

Za przejazd autostradę bez biletu trzeba ukarać leasingodawcę

Tej korzystnej dla firm leasingowych wykładni nie udało się obronić przed NSA. Ten ostatni zauważył, że system spornych opłat nie bez uzasadnionych podstaw był skorelowany z danymi z CEPiK. Ponadto postępowanie dotyczące sprzeciwu w tym przypadku ma charakter uproszczony i hybrydowy. Organ ma więc za zadanie ustalić czy doszło do nieuiszczenia opłaty, wszcząć postępowanie i skierować wezwanie do podmiotu wskazanego w ustawie.

Zdaniem NSA w spornym przypadku adresatem wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej powinien być leasingodawca, a nie leasingobiorca. W ocenie sądu zaakceptowanie wykładni WSA prowadziłoby do nałożenia opłaty na kogoś, kto jej nie podlega i związania rąk urzędnikom. W praktyce w przypadku aut w leasingu nie mogliby nic zrobić. A to byłby niezgodne z wolą ustawodawcy i prowadziło do zwolnienia nie tylko z opłaty dodatkowej, ale także za przejazd.