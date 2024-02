Sąd Najwyższy: Nie wystarczy, że strony umowy wymienią się oświadczeniami

– Twierdzenia pozwanej nie są zatem niczym poparte. Ponadto ustalenia sądów są takie, że na przedstawionym przez powoda egzemplarzu umowy widnieje własnoręczny zapis pozwanej, że otrzymała ten egzemplarz. Należy zatem przyjmować, że był to właśnie egzemplarz podpisany przez przedstawiciela SKOK jako realizujący sposób dokonania czynności prawnej wskazany w art. 78 § 1 zd 2 k.c. – wskazał w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Wesołowski.

Jak stwierdził SO, przyjmując punkt widzenia pozwanej, można by doprowadzić do groźnej praktyki, że pozwani w sprawach, w których umowę zawarto w sposób opisany w art. 78 § 1 zd. 2 k.c., broniliby się brakiem podpisu powoda na posiadanym przez nich egzemplarzu umowy. Jednocześnie pozwany mógłby nie przedstawiać sądowi swojego egzemplarza, twierdząc, że go nie ma bądź zgubił, a sąd musiałby na podstawie tych twierdzeń oddalać powództwo. Byłoby to niedopuszczalne – spuentował sędzia.

– Nie wystarczy, że strony umowy wymienią się oświadczeniami co do jej treści, ale powinni mieć dowód doręczenia drugiej stronie. To elementarne wymagania tej często stosowanej i praktycznej formy zawierania umowy na odległość, zwłaszcza w relacjach zagranicznych – wskazuje Jacek Siński, radca prawny z kancelarii SKS.

Adam Puchalski, radca prawny, kancelaria Rymarz Zdort Maruta, tak radzi udokumentować wymianę podpisanych egzemplarzy umowy: albo każda ze stron podpisze np. po dwa egzemplarze umowy, z których jeden wymieni z kontrahentem, a na drugim, zachowywanym, kontrahent zamieści pokwitowanie jego odbioru. Albo każda ze stron może złożyć oświadczenie wyraźnie wskazujące, że otrzymała od drugiej strony podpisany egzemplarz umowy.

Sygnatura akt: I CSK 774/23